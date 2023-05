Les festivités du 50e anniversaire de l’ASBL Val du Glain – Terre de Salm

L’ASBL Val du Glain - Terre de Salm fut créée en 1973 par Henry d’Otreppe, Charles Legros, Philippe Lejeune et Gaston Remacle avec pour objectif de raconter l’histoire du Comté de Salm. L’ASBL est également à la manœuvre pour la gestion du Musée du Coticule ouvert le 27 juin 1982 dont les bâtiments sont communaux, mais dont les collections sont propriété de l’ASBL. Enfin l’ASBL est éditrice de la revue d’histoire et de géologie locales « Glain et Salm Haute Ardenne ».

C’est à Bêche en octobre de cette année que l’ASBL célébrera ses 50 ans d’activité et dans ce cadre, en partenariat avec la Bibliothèque de Vielsalm, l’ASBL vous invite à cinq conférences qui se dérouleront à la Bibliothèque à 20h ( 9, rue de l’Hôtel de Ville).