Inauguration d’un chauffage biomasse à Farnières

Le samedi 20 mai devant soixante personnes dont une belle représentation du Collège et Conseil communal de Vielsalm, le Centre de Rencontre et d’Hébergement (CRH) du Domaine de Farnières inaugurait un chauffage biomasse (mode de chauffage qui utilise des énergies renouvelables et recyclées pour produire de la chaleur et/ou de l’eau chaude sanitaire).

Il s’agit d’un investissement majeur qui remplacera les 7 chaudières à mazout existantes dans 5 bâtiments par un système centralisé alimenté par 2 chaudières à plaquettes de bois.