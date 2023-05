Soralia lance la campagne pour la suppression du statut de cohabitant(e)

L’individualisation des droits, c’est quoi ? Derrière cette formation complexe, et impossible à répéter plus de trois fois d’affilée sans bafouiller, se cache une belle solution pour une Sécurité sociale plus inclusive, égalitaire et féministe. Depuis de nombreuses années, les Femmes Prévoyantes Socialistes, devenues Soralia, ainsi que d’autres associations féministes, luttent pour la fin de la familiarisation des droits sociaux. « La crise sanitaire a révélé que d’autres solutions sont possibles », estime Adrianna Rocco, présidente de Soralia Tubize. « C’est pourquoi les citoyens se doivent de recevoir une information claire et objective. Notre conférence va en ce sens. Nous sommes à un an des élections. Si nous voulons changer les choses, si nous voulons que le monde politique nous entende, nous devons commencer à parler dès maintenant. »

Le statut de cohabitant(e) est dénoncé depuis longtemps pour son caractère injuste, en particulier pour les femmes. D’abord appliqué aux bénéficiaires de l’aide sociale via les CPAS (1974), le statut de cohabitant(e) est introduit ensuite dans le calcul des indemnités de chômage (1980) et des indemnités de maladie-invalidité (1991). Les militant(e)s appellent les partis politiques à supprimer le statut de cohabitant pour que tout un chacun soit déclaré comme « isolé » ou comme « chef de famille ». « Au fondement de cette réglementation, on trouve la volonté de réduire les dépenses de sécurité sociale. Il est humain de penser au bien-être de la population, et principalement aux familles monoparentales. Plus nous serons nombreux et nombreuses à dénoncer ce statut, plus nous aurons de chance de le voir disparaître. »