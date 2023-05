«Un travail d’équipe avant tout!»

Une étude d’aménagement 3D via notre bureau d’architecture paysagiste, le pavage de terrasses et d’allées, ou des terrasses en bois, la création de parkings, l’installation d’une piscine, la pose de portails et de tous types de clôtures, l’aménagement ou la création d’espaces verts par des plantations d’arbres, d’arbustes, de fleurs mais aussi l’entretien de jardins existants par la taille ou les tontes. Nous proposons même le nettoyage des terrasses !

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Depuis tout petit, j’adore être à l’extérieur. Quand je rentrais de l’école, je passais des heures dans le potager de mon grand-père à cultiver et à entretenir ou à planter des légumes, des plantes etc. C’est donc tout naturellement que je me suis tourné vers les études d’horticulture au Centre Educatif Saint-Pierre à Leuze-en-Hainaut. À 24ans, j’ai créé seul mon entreprise. Aujourd’hui, j’emploie 17 personnes au sein de mon entreprise et je collabore avec un bureau d’architecture paysagiste.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Cela fait maintenant 13 ans que l’entreprise existe. C’est tout naturellement que j’ai favorisé la proximité à mes débuts, étant de Tourpes, je privilégiais un rayon d’action de 15 km. À l’heure actuelle, nous n’avons plus de limites en termes de kilomètres. Nous fonctionnons principalement selon les projets des clients qui nous amènent à faire souvent quelques kilomètres de plus pour rejoindre par exemple la périphérie de Bruxelles ou de Lille.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Incontestablement le fait que nous avons gagné deux médailles d’or lors du concours du « Meilleur Entrepreneur de jardins en Wallonie ». Cette reconnaissance et ce prix étaient gratifiants pour moi mais également, et avant tout, pour mon personnel. C’est grâce à leur travail. Je ne les remercierai jamais assez. Une entreprise, c’est avant tout un travail d’équipe.

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon commerçant ?

Il faut avoir une bonne communication, montrer de l’empathie, être à l’écoute, avoir confiance en soi et avant tout, être l’honnête !

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?,

Nous avons des clients en or qui sont aimables, fidèles et qui font preuve de compréhension quand la météo ne joue pas en notre faveur.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Oui, de très gros projets ! Nous allons commencer la construction de notre entrepôt à l’entrée du zoning de Peruwelz. Un complexe se composant d’un bâtiment et de bureaux de plus de 1.160m2 avec quelques surprises à la clef Nous attendons encore quelques semaines pour dévoiler celles-ci mais je pense que le concept sera unique dans la région.

Le mot de la fin est pour vous.

Je n’aime pas la fin, ni la faim d’ailleurs. Alors je vous invite à cultiver votre jardin avec passion mais surtout à transmettre aux générations suivantes l’amour de la terre, de ce qu’elle nous apporte et offre au quotidien à condition de la chérir ou de la cultiver avec soin.