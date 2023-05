Meurtre de Grégory Doucet au Bas-Quartier à Tournai: Claudy Putman condamné à perpétuité, trente ans pour Johnny Vanhoutte

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un épilogue qui pourra au moins permettre à la famille de Grégory Doucet de tourner la page et faire son deuil de manière plus sereine. Le 18 juin 2020, le citoyen de Tourcoing avait trouvé la mort d’une balle dans le thorax à la rue du Bas-Quartier à Tournai. Depuis, ses proches vivaient dans un véritable sentiment d’incompréhension et une incommensurable tristesse.

Les sept enfants de la victime, son ex-compagne, son frère, sa maman et d’autres proches, présents tout au long du procès ont pu souffler un ouf de soulagement au moment de la lecture de l’arrêt par le président, Adrien Van der Linden d’Hooghvorst. Ce dernier a annoncé la sentence à Claudy Putman et Johnny Vanhoutte, tous deux reconnus coupables de vols avec violence, dont l’un avec la circonstance aggravante de meurtre.