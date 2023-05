Les contes à rebours de Laurent de Funès

Dans la voix, le regard, les mimiques, il y a du de Funès. Si ce n’est qu’il s’agit de Laurent. Auteur, acteur, comédien, il enchaîne les rôles… sur le tard. Tiens, cela fait penser à quelqu’un ! Lui qui a quitté le monde de la pub pour celui du spectacle ne regrette pas son choix. « J’étais arrivé au bout d’un cycle et l’envie de monter sur scène était trop forte », sourit le petit-fils de 62 printemps. « Je suis monté sur les planches avec Marthe Mercadier et, depuis, je ne peux me passer de rencontrer le public. Est-ce que je tiens cela de mon grand-père ? N’ayant suivi aucun cours de comédie, je pense qu’il doit y avoir une petite dose d’inné (rires). Évidemment, il y a aura toujours ce rapport avec lui. Mais, j’en tire de la force pour avancer dans mes projets. »

Des projets qui le verront rejoindre la cité des Géants. Le spectacle s’intitule « Les contes à rebours », une traversée étonnante et drôle des contes de notre enfance. « Un peu d’humour, un brin d’audace et, ensemble, nous plongerons dans des univers magiques. Le Petit Poucet, le Petit Chaperon rouge, les Trois petits cochons ou encore Jack et le haricot magique sont autant de souvenirs de notre enfance. Quelques fables de Jean de la Fontaine viendront aussi égayer le spectacle. Le rire sera présent mais, par moments, un brin d’inquiétude. Les contes ne sont pas toujours aussi gentils. Je serai accompagné par deux danseurs qui, avec le décor, feront basculer le public dans d’autres temps. Pour ma part, j’enchaînerai les rôles, passant d’une gentille grenouille à un méchant loup. »