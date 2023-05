Un échange d’expérience jusqu’au Portugal

Si le charme de Guimaraes a effectivement sauté aux yeux des étudiants du cycle supérieur (5-6èmes), le but du voyage n’était pas que touristique. Dans le cadre de leur formation en cuisine de collectivité, ces jeunes apprenants ont pu découvrir d’autres manières de procéder dans le cadre d’un projet unique. « Il s’agissait de la première fois où l’école s’est inscrite dans un projet européen », explique Pascal De Vos, l’un des professeurs accompagnateurs. « Nous avons ciblé la restauration et la cuisine de collectivité. Sur place, nous avons pu visiter deux hôpitaux, l’un public et l’autre privé, ainsi qu’une école primaire. Le but était de leur permettre de découvrir le métier dans des univers, certes semblables à chez nous, mais avec d’autres méthodes. »

L’enrichissement est grand. Tant dans la vie en communauté que dans l’apprentissage de la formation. « Le vivre ensemble a pris tout son sens pour nos élèves », sourit Audrey Louel, autre professeur faisant partie du projet. « Nous sommes partis du 11 au 28 avril, soit 17 jours à vivre en communauté, à partager, à connaître l’autre. Dans le cadre de l’inclusion scolaire, nous avons embarqué avec nous un élève de l’enseignement spécialisé. Là aussi, l’intégration s’est bien déroulée. En plus, sur place, nous avons toujours reçu un bel accueil et de convivialité. »