La Nuit des Dupes: L’Histoire de France revisitéele 11 juin prochain à Lodelinsart

Décidément, l’Histoire de France a la cote. En témoigne au cinéma la nouvelle version des « Trois Mousquetaires » réalisée par Martin Bourboulon avec François Civil, Vincent Cassel, Eva Green… Ne manquez surtout pas non plus « La Nuit des Dupes » par la troupe des Molières et Mocassins ! L’humour flirte volontiers avec celui tout à fait déjanté des Monty Python, d’autant plus que les Anglais sont mis en cause… Avec cette comédie de cape et de canapé dans la lignée de « La Nuit des Reines », Michel Heim fait à nouveau un bel enfant dans le dos à l’Histoire. La situation est en effet historique : Louis XIII n’a pas d’héritier et n’a plus de relation intime avec sa femme, la trop prude Anne d’Autriche. Sa mère, l’intrigante Marie de Médicis, compte en profiter pour le faire abdiquer en faveur de Gaston d’Orléans.

Salvatore Vullo… en Marie de Médicis !

C’est compter sans le fourbe Richelieu et le séduisant Duc de Buckingham. Mais que vient faire d’Artagnan dans cette galère ? Alexandre Dumas lui-même n’aurait pas osé l’imaginer ! Michel Heim revisite l’histoire de France avec un texte humoristique truffé de jeux de mots mêlés à l’alexandrin. Et même si les grands se régaleront des nombreuses allusions grivoises, les petits jubileront de ces personnages généreusement campés par les comédiens du Petit Théâtre de la Ruelle. Dans la distribution, on retrouve Jacques Delmeire (Louis XIII), Jacques Dutrifoy (Richelieu), Wesley Mayence (duc de Buckingham et Gaston d’Orléans), Christelle Detroye (Anne d’Autriche) et Salvatore Vullo qui reprend avec bonheur le rôle de Marie de Médicis ! Un rôle qui lui va comme un gant ! Son accent rocailleux italien, ses mimiques, ses déplacements… feront s’écrouler de rire le public ! Les représentations auront lieu jusqu’au 11 juin (les vendredis, samedis 20 h et dimanches 16 h) au Petit Théâtre de la Ruelle, place Edmond Gilles à Lodelinsart. Prix : 17 à 9 euros. Réservations : 0474 388 032.