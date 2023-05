Le groupe KermesZ à l’Est aux Fantaisies!

Lâcher de clowns, échassiers, jongleurs, bulles géantes, parade Bollywood, cabane à histoires… les surprises ne manquaient pas au Centre-Ville pour le festival des Arts de la rue : « Les Fantaisies ». Cet événement avait été créé l’an dernier par l’ASBL Charleroi Centre-Ville afin de répondre aux demandes des citoyens, qui regrettaient le manque d’animations culturelles dans les rues de Charleroi. Un public en grand nombre était au rendez-vous sur la Place Verte pour le concert de KermesZ à l’Est. La Compagnie, dont le nom renvoie à la kermesse, en référence à l’esprit festif qui anime le groupe, évolue dans les univers heavy métal, math rock, électro, free jazz… Cette formation ne cesse de marquer les esprits, avec ses huit musiciens déployant leur panoplie d’instruments : cuivres, bois, cordes, percussions… Derrière leur attirail visuel se niche une véritable boulimie créative et sonore en toile de fond. Ce besoin incontrôlé se nourrit de la musique klezmer et balkanique de leurs débuts, gonflée progressivement au gré des rencontres. Aujourd’hui, cette bande taillée pour la scène débarque avec Octophilia, son second long format tout frais sorti du studio KOKO Records et mixé par Thibaut Schouters.