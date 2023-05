Photographe de Corps en mouvement

Educateur spécialisé dans le handicap mental, Pierre de Liedekerke s’intéresse à la photographie depuis son adolescence et à la danse en particulier, depuis environ 6 ans. Celui-ci assiste régulièrement à des cours de danse et des workshops. Ses photos, prises avec un appareil numérique Réflex Nikon plein format, sont en couleurs et en noir et blanc. Avant que l’émission « The dancer » soit diffusée à la télévision, Pierre de Liedekerke s’est rendu aux répétitions de Pilou. Ce danseur de La Louvière forme avec son épouse Salena le duo « Fusion ». Le 5 février dernier, tous deux pulvérisaient le miroir de l’émission de la RTBF lors de leur prestation. Les téléspectateurs ont apprécié chez eux le mélange de danse contemporaine, de jazz, de hip hop et d’acrobaties. En couple dans la vie comme dans la danse, les deux artistes fusionnent les styles, s’inspirant l’un de l’autre. Pilou et Salena ont également décroché le titre de champions du monde dans la catégorie « Duo Exhibition » en 2016 en Angleterre. Pilou a fait un passage au Point 9 à Fontaine-l’Evêque, lors d’une expo photo intitulée « Corps en mouvement ». « Je suis vraiment ébahi de voir le travail de Pierre de Liedekerke. Le photographe capte bien l’émotion lors de nos répétitions » a déclaré le danseur. Lorraine Demoulin, directrice, et Emmanuelle Caron, animatrice du Centre Culturel, poursuivaient : « C’est le côté « naturel » des danseurs, plus libres que lors des spectacles, que le photographe recherche et nous fait parvenir dans ses oeuvres ». Pour tout contact avec Pierre de Liedekerke via sa page Facebook : Pierre DLK Photography.