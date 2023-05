Lionel Messi prêté au Barça... par l’Inter Miami? La nouvelle stratégie du club catalan pour attirer l’Argentin!

Mais Messi aurait envie de relever un nouveau défi, un challenge plus séduisant qu’une « bagarre à distance » avec Cristiano Ronaldo, enrôlé par Al-Nassr. Dès lors, il se verrait bien repartir dans son club de cœur, le FC Barcelone. Le hic, ce sont les contraintes budgétaires et la situation financière du club catalan. Malgré des économies déjà réalisées, c’est bien trop insuffisant pour rêver de retrouver « La Pulga » avec le maillot blaugrana.

D’après nos confrères de l’Equipe, c’est pour cette raison que le FCB travaillerait avec l’Inter Miami, un club américain. Ensemble, ils réfléchiraient à mettre au point un véritable stratagème pour permettre à l’Argentin de retrouver la Catalogne, avant de filer aux USA. « Ce montage, déjà envisagé par les deux clubs l’an dernier avant d’être mis de côté, consisterait à voir Messi s’engager avec la franchise américaine et être aussitôt prêté au Barça pour six ou dix-huit mois. Cela lui permettrait de continuer à jouer au plus haut niveau en Europe jusqu’à la Copa America 2024, de boucler la boucle avec le club de sa vie, avant d’aller découvrir la MLS », énonce le média français.