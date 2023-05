D1B - «À la recherche d’un nouveau DG et d’investisseurs»: les Francs Borains doivent grandir pour aborder la prochaine campagne

«Pas de P2, mais personne sur le bord de la route»

La direction du RFB a rentré une demande de licence Élites pour ses jeunes. Ce mercredi matin, elle attendait toujours la réponse, mais avait bon espoir. « Si nous l’obtenons, il s’agira d’une bonne nouvelle, qui va cependant avoir des répercussions sur l’école des jeunes », expliquent, de concert, son président et son directeur technique, Sergio Ormando et Olivier Macken. « Pour l’heure, nous alignons une vingtaine d’équipes d’âge en championnat. Mais les règles de la Pro League sont telles que lors de la prochaine saison, certaines catégories vont disparaître ».

Clubs voisins partenaires

Concrètement, il y aura 14 équipes Élites, des U9 aux U21, ces derniers remplaçant les Espoirs. En dessous, de U6 à U8, les enfants évolueront en régionaux ou en provinciaux. Par ailleurs, la Pro League ne prévoit pas de U17. « Pour former une U18 Élites, nous allons puiser dans les U17 et dans les noyaux A et B de U16. Cela fera un total de 70 joueurs environ, dont 20 seulement composeront l’effectif U18 ». Et les 50 autres ? « C’est là qu’interviennent les clubs voisins invités à devenir des partenaires », enchaîne Georges-Louis Bouchez. « L’opération nous permet, d’un côté, de prêter des jeunes qui ont déjà un certain bagage à des clubs de la région, d’un autre, de disposer des infrastructures de ces partenaires pour continuer à faire progresser les enfants via un niveau de formation plus qualitatif, et ainsi, leur donner des perspectives d’avenir. La manœuvre va augmenter le niveau global sans que, j’insiste, personne ne se retrouve sur le bord de la route. Pas de panique ! Tout le monde va pouvoir poursuivre sa passion ».

obligation plus que choix

Et l’équipe B, récemment promue en P2 ? « Si la licence Élites est confirmée, les U21 vont donc y évoluer », termine le président. « Pour rester cohérent, la P2 n’a plus sa place. Ce n’est pas un choix. Plutôt une obligation qui découle du niveau d’exigences, mais qui ne doit en rien porter atteinte à l’âme, à l’ADN et au caractère familial du RFB. Un club « pro » se doit d’avoir une formation Élites, tout simplement ».

