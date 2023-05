Sylvie va fleurir votre été

Je suis infirmière à domicile et je cherchais une activité complémentaire. J’ai donc commencé des cours d’art floral un peu par hasard et cela m’a plu.

Comment s’organise votre journée type ?

Je suis infirmière à domicile une semaine sur deux à horaires coupés. Le magasin ouvre donc de 15 à 17h du mardi au samedi. En général, je vais chercher les fleurs deux à trois fois par semaine. Entre les clients, je prépare les bouquets pour le distributeur.

Les journées varient très fort en fonction des commandes et du nombre de clients. Quand il fait plus calme, j’en profite pour préparer des décorations en fleurs séchées, etc.

Depuis quand travaillez-vous dans la région ?

J’ai commencé à travailler sur commande il y a 14 ans et j’ai ouvert le magasin il y a 8 ans.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Je ne parlerais pas d’un mais bien de deux meilleurs souvenirs. Tout d’abord, la décoration pour la marche gourmande de Falaën et ensuite, le 1er prix à un concours organisé par l’Union Royale des Fleuristes de Belgique.

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon commerçant ?

Il faut impérativement être à l’écoute du client et être capable de comprendre ses envies.

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

La clientèle est très variée. Elle se compose de gens de tout âge qui veulent un bouquet à offrir : des hommes amoureux, des familles en deuil, des personnes qui veulent une décoration de salle pour un mariage, un anniversaire ou autre.

Racontez-nous une anecdote drôle ou insolite avec un client ?

Je souris toujours intérieurement quand les hommes viennent acheter un bouquet pour se faire pardonner et qu’ils me racontent la bêtise qu’ils ont faite.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Essayer de faire encore plus de créations originales, des bouquets avec des structures, des montages en fleurs où il y a vraiment un travail personnel.

Le mot de la fin est pour vous !

Offrez des fleurs, c’est du bonheur !