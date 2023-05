Quatrième édition du marché des producteurs et artisans locaux à Genappe

La commune de Genappe vous donne rendez-vous sur la grand-place, les 9 et 10 juin prochains, pour découvrir des producteurs et des artisans locaux. « Cette année, compte tenu du nombre toujours croissant de visiteurs, le marché se tiendra durant 2 journées, les 9 et 10 juin prochains », explique le bourgmestre Gérard Couronne. Au total, 24 exposants seront présents durant ces deux jours. Cet événement est l’occasion pour les visiteurs de découvrir des produits de la région et pour les artisans, c’est le rendez-vous idéal pour présenter leur travail et leurs créations, dans une ambiance conviviale. D’autant plus qu’une journée très ensoleillée est au programme.

D.R.