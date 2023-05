Inauguration de l’ancien bâtiment Proximus rénové et transformé en 27 logements à Ciney

C’est en présence du Ministre wallon du Logement et des Pouvoirs Locaux Christophe Collignon, d’une partie du Collège et de membres du conseil communal et des responsables de l’AIS Andenne-Ciney et des futurs locataires que s’est déroulée cette inauguration. Guy Milcamps, échevin du logement, a évoqué les grandes dates du bâtiment : « dans les années 60, le centre de distribution de la téléphonie se trouvait à la gare. De plus en plus de problèmes sont intervenus dans l’automatisation. Seule solution, ouvrir tous les trottoirs, y placer près de 25 km de lignes et, le 27 février 1967, le bâtiment RTT où tout est relié était inauguré. Avec l’arrivée de la fibre optique en 2000, le bâtiment est surdimensionné et tout peut être rangé dans un des locaux avec un volume mille fois plus petit ! Inoccupé depuis de nombreuses années, en 2018, la société Brugal est intéressée par le transformer. Des contacts sont pris avec l’IMS et le Foyer Cinacien, finalement abandonnés ! Enfin, un accord est conclu avec l’A.I.S. pour y aménager des logements de différentes tailles. »

Michel Dubuisson, président de l’AIS un toit pour tous a déclaré « qu’une telle réalisation est un modèle de collaboration entre un investisseur privé, une commune et spécialement son CPAS et notre AIS. L’ensemble des parties se sont mises autour de la table pour définir qui pourrait accéder à ces logements pour y créer non pas un ghetto social, mais un lieu de vie ! Une fine répartition des attributions a permis d’accueillir des personnes en difficultés, mais aussi des travailleurs, des jeunes, des personnes âgées et des personnes avec handicap. » Il a ensuite interpellé le Ministre au sujet des logements tremplin : « bien sûr, il faut des logements pour les plus démunis, mais la pression immobilière est telle que de jeunes ménages qui ont comme projet de vie la construction ou l’achat d’une maison se retrouvent actuellement en grandes difficultés pour atteindre leurs objectifs ! Nous vous demandons de donner la possibilité à notre AIS de venir en aide à ces futurs acquéreurs. »

De son côté, Constance Hamblenne, la directrice de l’AIS a remercié les propriétaires, Messieurs Dedobbeler et Ledoux dont la vision et l’engagement ont été les pierres angulaires de ce projet : « Aujourd’hui, en inaugurant cet immeuble à appartements, nous célébrons bien plus qu’une simple structure en béton et en acier, nous célébrons la volonté collective de créer des foyers accueillants, de fournir un logement abordable et de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. »

Enfin, dernier intervenant, le Ministre Collignon, qui a rappelé que 110.000 logements publics existent en Wallonie et l’espoir de créer 6.000 logements en AIS grâce à des partenariats public-privé.