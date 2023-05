La Tour Victoria accueille des bureaux, l’hôtel The Hoxton, des restaurants et un rooftop à Saint-Josse: «C’est le début d’un souffle nouveau dans le Quartier Nord»

Ne l’appelez plus tour IBM mais tour Victoria. L’iconique bâtiment du Quartier Nord à Saint-Josse vient de subir une rénovation complète. Après deux ans de travaux, l’édifice de 1978 ouvre à nouveau ses portes. Désormais, l’édifice est multifonctionnel. Il accueille le nouveau siège du groupe média WPP, la première implantation de la chaîne hôtelière The Hoxton en Belgique avec des espaces de travail, deux restaurants et un rooftop.

Circularité et reconversion

Le cabinet d’architecture 51N4E a conservé les principales caractéristiques de la tour dans une optique de « reconversion ». « L’ensemble de la structure en béton qui représente environ 65 % du volume du bâtiment a été gardé. On ne s’est pas tellement concentré sur l’identité de l’architecture mais plus sur une reconversion pensée dans un concept durable pour donner de la continuité au bâtiment », explique l’architecte Johan Anrys.

La structure a été conservée. - Z.-Z. Z.

Le bâtiment n’utilise pas de combustibles fossiles, des panneaux solaires ont été installés et des matériaux d’origine locale ont été utilisés. En cas de changement de fonction, la façade actuelle peut être réutilisée sans qu’il soit nécessaire d’en installer une nouvelle.

Restaurant au sommet de la tour. - Z.-Z. Z.

L’hôtel Hoxton propose 198 chambres offrant toutes une vue sur Bruxelles depuis le 13e jusqu’au 20e étage, des espaces de co-working et de réunion. Ouvert le 22 mai, il a connu un taux d’occupation de 100 % le premier jour. « On est très excité d’être là. C’était un choix évident car le train est tout près et on aime prendre part au changement du quartier », commente The Hoxton.

de videos

198 chambres. - Z.-Z. Z.

« Ouvert sur le quartier »

L’édifice se veut « ouvert sur le quartier ». « C’est un grand défi. On a donné notre accord pour une tour à condition que ce ne soit pas que du bureau. Il faut un hôtel pour amener de la vie sociale. Si on veut un quartier vivant, il ne faut pas qu’il soit un château fort, une tour d’ivoire : il doit être ouvert. », estime Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse. « C’est un changement de mentalité, une tour doit s’ouvrir aux habitants. »

Z.-Z. Z.

La tour Victoria pourrait rapporter un million d’euros à la commune, sans parler du million provenant des autres projets communaux comme le marché de fruits et légumes tous les samedis. L’édifice et la présence de grandes entreprises seraient un win-win pour tout le monde. « Cette tour profite à tout le monde. L’hôtel et la boîte de communication sont profitables en termes d’emploi car cela répond à un besoin prioritaire des habitants », se réjouit Emir Kir qui y voit la preuve que Saint-Josse attire. « L’ouverture de l’hôtel et des bureaux vont également répondre aux problèmes de sécurité. »