Rallye de vieilles voitures les 24 et 25 juin à Gedinne

Qui dit nouveau comité dit également nouveauté. Pour cette édition 2023, l’événement ne se déroulera plus sur une seule journée mais bien sûr deux jours. Le but est bien sûr de faire découvrir la belle région de la Semois ardennaise et des alentours. Cette année, les participants auront en effet l’occasion de découvrir les magnifiques vallées de la Houille, de la Semois et de la Meuse. Ce week-end permettra aussi aux participants de découvrir les produits du terroir et de passer plus de temps avec d’autres passionnés.