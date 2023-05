Un point Hoppin inauguré aux abords de l’AfricaMuseum, en périphérie bruxelloise

L’inauguration a eu lieu en présence de la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters (Open Vld) et du secrétaire d’État de la Régie des Bâtiments Mathieu Michel (MR).

«Il s’agit du plus grand point Hoppin le long du ring de Bruxelles», a souligné mercredi la ministre Peeters. «Les lieux sont également facilement accessibles en tram et en bus et une connexion aux futures autoroutes cyclables F29, entre Bruxelles et Louvain, et F203, entre Bruxelles et Tervueren, est prévue. De cette façon, nous aidons les navetteurs à combiner facilement différents moyens de transport.»