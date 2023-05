De plus en plus de donations: voici comment éviter de payer trop d’impôts

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les Wallons ont enregistré beaucoup plus de donations mobilières en 2022. D’après le SPF Finances, cité par l’Echo, il y a eu quelque 11.380 opérations dans le sud du pays. Contre 10.133 en 2021 et 9.434 en 2020. On parle bien ici des donations enregistrées. Car il est en effet toujours possible d’effectuer ces opérations sans le signaler aux autorités.

La grande différence, c’est le taux de taxation. Faire une donation permet de réduire les droits successoraux vu que ceux-ci s’appliqueront sur un héritage moins important. Si vous enregistrez la donation, la Région prélève, en Wallonie, entre 3,3 et 5,5 % en fonction du lien de parenté. À Bruxelles comme en Flandre, cela varie de 3 à 7 %. Alors que les droits de succession, eux, peuvent grimper jusqu’à 80 % !

Mais enregistrer n’est pas une obligation : pour les dons manuels (œuvres d’art, bijoux…) et les donations par virement bancaire, c’est laisser à votre libre appréciation.

Comment effectuer le bon choix ?