Une candidate de «Mariés au premier regard» pousse un coup de gueule contre l’émission!

C’est lors du voyage de noces que les choses se sont quelque peu compliquées entre Estelle et Maximilien, puisque la jeune mariée n’a pas apprécié que son époux, coach sportif, donne des cours à domicile à des femmes. « Tu peux aller à la salle de sport, mais pas chez les gens. Tu ne vas pas chez les femmes. Si elles veulent faire du sport, elles vont à la salle. Tu n’étais pas marié avant, maintenant tu l’es, donc c’est différent », avait déclaré Estelle, visiblement très jalouse.

Cette séquence a été vivement commentée sur les réseaux sociaux et cela n’a pas vraiment joué en la faveur de la jeune femme. Suite à cela, Estelle a pris la parole sur les réseaux sociaux en dénonçant le montage de l’émission, qui d’après elle, ne représente pas toujours très bien la réalité. « Je n’aime pas l’image que je reflète. Il est difficile d’être naturel tout en pensant aux caméras autour de nous », déplore Estelle. « Un petit peu déçue », ajoute-t-elle, avant de confier qu’elle aurait aimé voir un peu plus sa mère et ses proches à l’écran.