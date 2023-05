Uccle organise la première édition de la Biennale Artisans d’Art en action

Ce sera l’occasion pour ces artisans de présenter leur métier, d’expliquer les techniques utilisées et gestes d’excellence exécutés, de partager leurs sources d’inspiration, de transmettre des savoirs et savoir-faire mais aussi de susciter des vocations et d’évoquer les compétences fondamentales requises pour exercer ces métiers et les formations existantes pour ces secteurs d’activités. Les deux journées seront également rythmées par des ateliers où les visiteurs, et particulièrement les jeunes, pourront s’essayer aux techniques de poterie, de dinanderie, de dorure, du vitrail ou encore à la coupe du verre.

Tailleurs de pierre, forgerons, restaurateurs de lustres et tableaux, horlogers, menuisiers, maroquiniers, rocailleurs, boulangers, couturiers… de nombreux artisans ucclois, des associations professionnelles, l’école EFP et les célèbres Compagnons du Devoir ont répondu présent pour cette première édition de la « Biennale Artisans d’Art en action ! ».

« L’artisanat et les métiers d’art sont des métiers très nobles et qui façonnent notre quotidien. Que ce soit au niveau architectural ou gastronomique, dans nos rues ou nos intérieurs, les artisans réalisent l’exploit de créer de l’utile et du beau. Cette Biennale va permettre de les mettre à l’honneur de manière bisannuelle et de donner envie aux plus jeunes. C’est pour cette raison que nous avons tenu à ce que les écoles et les associations professionnelles soient présentes en nombre », commente Perrine Ledan (Ecolo), échevine de la Culture d’Uccle.