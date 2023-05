La Croix-Rouge confirme sa volonté de maintenir sa mission de secours à la population : les centres d’ambulances 112 de Libramont et Ampsin resteront actifs

« En tout temps, l’ambulance Croix-Rouge est prête à intervenir dans les meilleurs délais : pour un accident de la route, parce qu’il y a une alerte intoxication dans une école, une évacuation d’un home pour personnes âgées, ou pour sauver un passant qui fait un malaise en rue, mais aussi préventivement sur tous les dispositifs médicaux, les évènements sportifs, les festivals d’été… Et enfin, lors de chaque catastrophe. Et nous en avons connu de nombreuses ces dernières années, des attentats de Bruxelles aux inondations, en passant par le covid… A chaque fois, des vies sont en jeu. Chaque habitant du pays peut un jour être concerné », explique Guy Richelle, directeur général. « Nous souhaitons préserver ce service à la population, y compris dans les zones plus rurales. Nous travaillons avec les autres acteurs de l’urgence, pour faire en sorte que ce secteur, largement sous-financé par les pouvoirs publics, le soit à sa juste valeur ».

12.000 bénévoles et 1900 salariés en Communauté francophone se donnent pour mission principale d’améliorer les conditions d’existence des personnes les plus vulnérables. La Croix-Rouge sauve des vies, forme la population à agir, intervient dans toutes les situations d’urgence et, en tout temps, dans les moments les plus difficiles.