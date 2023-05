Frappée, brûlée, violée... il a torturé sa femme pendant plus de 36 heures devant leurs trois enfants à Verviers

Le parquet a requis mercredi vingt ans de prison devant le tribunal correctionnel de Verviers contre un homme soupçonné de tentative d’assassinat sur son épouse entre le 10 et le 13 avril 2022. Le prévenu doit également répondre de torture, de traitements inhumains et dégradants, ou d’obligation de prendre de la cocaïne. Vu la gravité et l’horreur des faits qui lui sont reprochés, le ministère public réclame également une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour 10 ans.

de videos

«La victime (présente lors de l’audience, NDLR) est une miraculée», a débuté l’avocat de la partie civile lors de sa plaidoirie. Ses mots étaient faibles pour exprimer l’état dans lequel la jeune femme se trouvait après plus de 36 heures de sévices que lui a fait subir son mari. La mère de famille passera d’ailleurs plus d’un mois aux soins intensifs.

«C’est un dossier glaçant, qui nous laisse sans voix. Il n’y a pas de mot pour qualifier la monstruosité et la barbarie dont il a fait preuve», a également constaté la procureure du Roi dans son réquisitoire.

La scène, qui vaut au prévenu d’être poursuivi pour tentative d’assassinat, s’était déroulée entre le 11 et le 13 avril 2022. Prévenues par le frère de la victime, les forces de l’ordre sont intervenues rue de l’Abattoir à Verviers vers 01h00. Les policiers ont découvert la victime au sol, sur le trottoir.

«Durant plus de 36 heures, Monsieur l’a torturée, l’a frappée à coups de câble électrique dénudé. Elle présente des brûlures au niveau du vagin, où le prévenu éteignait ses cigarettes. Elle a été violée à l’aide d’une tringle à rideau et a subi les pires humiliations», a détaillé la procureure du Roi. «Il lui a rasé ses longs cheveux, il l’a obligée à boire l’eau des toilettes bouchées, à prendre de la cocaïne et il a même proposé à une de ses connaissances d’entretenir des relations sexuelles avec celle qu’il considérait comme une prostituée», a-t-elle poursuivi.

«Jamais de ma carrière, je n’ai vu une victime vivante dans un tel état. Son corps était recouvert d’ecchymoses et de lacérations», a encore expliqué la représentante du ministère public.

Le prévenu, né en 1991 et originaire de Verviers, suspectait son épouse d’entretenir une relation incestueuse avec son frère. Il avait immortalisé les scènes de torture en prenant des vidéos ou des photos.

Les faits se sont déroulés en présence des trois enfants du couple, nés en 2015, 2017 et 2021. A l’arrivée des forces de l’ordre, tous trois étaient crasseux et ont ensuite présenté un faible taux de cocaïne dans les urines. « Le bébé de 11 mois a les jambes et les parties génitales couvertes d’excréments. Durant ces trois jours de mise à exécution de son projet meurtrier, il ne s’est absolument pas occupé des enfants qui étaient terrorisés par ce qu’ils venaient de vivre », a dénoncé la procureure du Roi.

La violence conjugale n’était pas une première au sein de ce couple puisque la police est déjà intervenue quelques jours plus tôt, le 26 mars. «Le prévenu avait alors été déféré devant un juge d’instruction avant d’être libéré sous conditions», a expliqué la représentante du ministère public, ajoutant que les conditions de libération n’avaient pas été respectées.

Au vu de la dangerosité du trentenaire et du risque élevé de récidive, la procureure du Roi a réclamé une peine de 20 ans de prison et 10 ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines.

La victime a pris la parole lors de l’audience. «Je suis victime de mon mari mais il ne faut pas oublier que lui est victime de la drogue», a confié la jeune femme, semblant encore sous l’emprise de son mari. Elle dit ne pas vouloir priver ses enfants de leur père.

Le prévenu, lui, minimise les faits et nie certaines préventions, dont la tentative d’assassinat. «Jamais mon client n’a eu l’intention de mettre fin aux jours de son épouse», a assuré l’avocat de la défense, qui espère la clémence du tribunal. «Monsieur a vécu des choses extrêmement difficiles en Syrie. Il a besoin d’entreprendre un travail sur lui-même. Le mettre en prison durant des années, sans consultation psychologique ou psychiatrique n’aura pas l’effet escompté. Il n’en ressortira pas meilleur.»

Le jugement sera rendu le 23 juin.