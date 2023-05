«Les Reines de la route»: qui sont les «petites nouvelles» de la saison 3? Présentations…

Revoilà les camionneuses qui dégomment les clichés à partir du 4 juin sur RTL-TVI. Plus qu’un programme à succès, « Les reines de la route » est un phénomène qui fait de certaines de ses participantes des influenceuses. Quid de ses nouvelles recrues?

A bien observer les chiffres d’audience, on ne peut que constater que la télé linéaire subit aussi le changement d’époque. Fini les prime times qui fédèrent plus d’un demi-million de curieux. Désormais, les programmes qui marchent rassemblent entre 200 et 300 000 téléspectateurs. Dans ce contexte de target à la baisse, une bonne recette pour se maintenir à flot est de capitaliser sur des émissions qui ont fait leurs preuves. « Les reines de la route » est de celles-là.

La troisième saison a déjà été diffusée en France et elle a fait mieux que la précédente : en moyenne 700 000 téléspectateurs contre une moyenne de 570 000 pour la saison 2, avec un pic à 820 000 ! Chez RTL, pour notre petit pays, on se frottait les mains d’une audience à près de 400 000.