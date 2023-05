Un week-end italien au programme à Jemeppe-sur-Sambre

Vendredi, l’événement débute à 19h par le vernissage du week-end et de l’exposition photo « Bella Italia », par le Club photo Sambre Image, accessible tout le week-end dans la salle polyvalente.

Le Centre culturel de Jemeppe-sur-Sambre, le Club Sambre Image et le Comité Culturel Gabrielle Bernard organisent un week-end italien, de ce vendredi 2 au dimanche 4 juin, dans les installations du premier nommé, à Moustier.

L’ouverture des stands et des activités du samedi se fait à 14h, avec des ateliers de masques italiens (3€/personne, inscription recommandée), de création de marionnettes pour les enfants (3€/personne, inscription obligatoire, 8 personnes par session), de Commedia dell’arte (10€/personne, inscription obligatoire, 8 personnes par session) et de danse Tarantelle (gratuit).

À 17h, ce sera la projection du film « Interdit aux chiens et aux Italiens » (5€/personne, déconseillé aux moins de 6 ans).

Dimanche, les activités démarrent à 13h avec les mêmes ateliers que le samedi, sauf la danse Tarantelle. Il y aura en plus le dimanche un rassemblement de Fiat 500 et de Vespa.

La journée se finira à 20h30 par le concert cover « Lucio Battisti » par le « Fedele Quartet » (10€/personne en prévente et 12€ sur place).

Infos et inscriptions pour les ateliers et les événements en soirée : contact@centrecultureljemeppesursambre.be et 071/72.63.39.