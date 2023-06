Un atelier participatif d’entretien des vélos à Néchin

Votre vélo vous donne satisfaction, vous êtes content de votre nouvel achat, et vous vous baladez quand, soudain, une pièce lâche… et vous ne savez que faire ?

Ou, inutilisé depuis plusieurs années, vous sortez votre vélo du garage et souhaitez lui donner un coup de neuf avant de l’enfourcher ?

Avec cet atelier « clé en main » assuré par Pro Velo, accessible à toutes et tous, devenez autonome et apte à réparer votre vélo rapidement et à moindres frais.