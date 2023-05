Soirée d’inauguration en vue pour les nouveaux terrains de padel à Ittre

Pour fêter cette nouvelle étape dans le développement du sport ittrois, le Conseil d’Administration de la Régie Communale Autonome Sport Ittre et le Collège Communal d’Ittre auront le plaisir d’inaugurer ces tout nouveaux terrains du complexe sportif de Virginal le lundi 5 juin 2023 dès 18h.

Au programme de cette soirée : discours des autorités, matchs amicaux entre officiels et verre de l’amitié à la guinguette de l’Xtra-Time (le tout nouveau bar extérieur de Sport Ittre).

Une activité sportive supplémentaire

Si la RCA Sport Ittre proposait déjà une multitude d’activités sportives (football, tennis, hockey, futsal, karaté, judo, tennis de table, pétanque…), ce projet était attendu par les nombreux amateurs de padel ittrois.

Afin de permettre à un maximum de sportifs d’en profiter, les tarifs pratiqués feront partie des plus démocratiques de la région (24€ par heure pour les Ittrois(e)s et 28€ par heure pour les non-Ittrois(e)s). Autre avantage de cette nouvelle structure, sa toiture permettra son utilisation du 1er janvier au 31 décembre. Enfin, une application, Tie Player, permettra très aisément aux intéressés de réserver et de payer en ligne leurs réservations.