«Le grand Cactus» sème ses épines à Forest National: on a infiltré les coulisses! (vidéo)

Il aura fallu huit ans à l’équipe du « Grand Cactus » pour faire le trajet Liège-Bruxelles. Un constat qui amuse Jérôme de Warzée, enchaînant les blagues sur la SNCB et la circulation dans la capitale dès le début du spectacle. Une manière de dire haut et fort que son émission a pris ses quartiers à Forest National, et qu’il compte bien piquer là où ça fait mal.

Cette idée folle d’investir une grande salle est forcément celle du créateur du programme. « Je voulais trouver des alternatives au divertissement télé », explique-t-il. « On vient tous de la scène et je trouvais ça dommage qu’on n’en fasse jamais, alors qu’on est certainement meilleurs sur les planches qu’à la télévision. J’ai proposé directement qu’on fasse Forest National. On avait pensé aussi au Cirque Royal, mais la capacité n’aurait pas été suffisante : on a vendu 1500 tickets en seulement quatre jours ! Et finalement, c’est complet. »