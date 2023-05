Plusieurs lieux ne seront pas accessibles au public ce dimanche de ducasse à Mons: David Jeanmotte fait une mise au point sécurité

La ducasse, pour beaucoup, commence déjà ce mercredi soir. Les points culminants du Doudou, c’est bien sûr le dimanche avec la procession ainsi que le combat. Mais cette année, ces deux événements seront un peu perturbés à cause des travaux. Lire aussi La procession du Car d’Or à Mons souhaite rendre hommage à Henri Brouet, son ancien président décédé quelques jours avant la Ducasse: «Il a rendu la procession encore plus belle» Une procession pas comme les autres L’itinéraire de la procession a dû changer à cause des travaux du quartier de la gare et du square Roosevelt. Cette année, l’itinéraire se terminera par les rues Fétis, de l’Athénée et de la Grosse Pomme. Ce passage sera interdit au public, pour une raison évidente: ces rues sont trop étroites.

« Si on a besoin de la police, si on a besoin d’une ambulance... C’est pour votre sécurité ! », explique David Jeanmotte dans une vidéo tournée par nos collègues de TéléMB. « On n’sait nié passer rue Fétis », appuie Jean-Claude, un habitant de la rue.

David Jeanmotte avertit les Montois avec humour. - T.D.

Lire aussi À cause des travaux, le président de la procession du Car d’Or à Mons envisage un itinéraire bis! Et du côté du combat Samedi soir, la répétition ne peut pas se dérouler dans la cour d’honneur de l’Hôtel de ville à cause des travaux. Mais le combat du dimanche devra lui aussi s’adapter. Lorsque saint Georges a « tué l’biète », une partie du public s’enfonce avec lui à l’intérieur de l’Hôtel de ville. Cette année, ça ne sera pas possible. La police sera d’ailleurs présente pour organiser un cordon de sécurité: « Ils vont rentrer dans l’Hôtel de ville. Et vous ? Stop ! », détaille David Jeanmotte, toujours en vidéo, partagée également par la police de Mons. En effet, si les échafaudages sont bousculés, des débris risqueraient de tomber et ainsi, blesser grièvement quelqu’un.