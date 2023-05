Parents de deux petites filles, Joyce et Wim, deux Belges,perdent tragiquement la vie dans un accident de voiture au retour d’un mariage: leur ami leur avait promis de faire bob, mais il roulait avec 1,8 gramme d’alcool dans le sang

Joyce Van Roosbroeck, 36 ans et Wim Janssens, 37 ans, ont tragiquement perdu la vie dans un terrible accident de la route près de Lier, en Flandre. Selon les informations du Belang Van Limburg, le conducteur du véhicule roulait avec 1,8 gramme d’alcool dans le sang et deux fois plus vite que la limite autorisée.

Les faits remontent au 24 septembre 2022. Joyce et Wim, parents de deux petites filles âgées de six et neuf ans, rentraient d’un mariage, dans la voiture d’un ami, qui avait promis de faire bob. Mais il semblerait qu’il ait bu bien plus que prévu et sur le chemin du retour, tout a basculé. L’automobiliste a perdu le contrôle du véhicule et s’en est suivi un gros crash.

de videos

L’enquête vient de révéler que le conducteur du véhicule avait bu l’équivalent de neuf bières en même pas deux heures. Il n’était donc pas du tout en état pour prendre le volant. En plus d’avoir de l’alcool dans le sang, l’automobiliste roulait à 135 km/h à un endroit où la limite était fixée à 70 km/h.

Dans le véhicule en question, il y avait six personnes, dont deux couples. Pour Joyce et Wim, rien n’a pu être fait. Les deux trentenaires ont été tués sur le coup. Le couple laisse derrière lui ses deux filles, qui sont désormais sous la garde de leurs grands-parents.

L’enquête est toujours en cours.