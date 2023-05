«Les compétences au service d’un monde meilleur»

L’IND est majoritairement une école d’enseignement de transition (général et technique), mais, nous offrons aussi des possibilités de formation de qualité aux élèves intéressés par de l’enseignement de qualification. Elle accueille plus ou moins 900 élèves. Dans notre école, la mixité sociale est une réalité, pas besoin d’un décret inscription !

Qu’en est-il pour l’enseignement de transition ?

Dans l’enseignement de transition, nous proposons au deuxième degré (3 et 4) l’enseignement général et plusieurs options telles que Latin, sciences, sciences économiques, anglais et néerlandais en LM2. En technique de transition, nous proposons également le Sport-études Basket et les Sciences appliquées. À partir de l’année prochaine, nous proposerons, à partir de la 4e, deux options du technique de qualification : technicien(ne) de bureau et assistant(e) pharmaceutico-technique. Au troisième degré de l’enseignement général de transition, les élèves peuvent suivre Math forte, Sciences fortes, Latin, Sciences économiques et Allemand/Espagnol. En technique de transition, nous organisons le Sport-études basket uniquement. L’enseignement en immersion langue anglaise y est toujours possible.

En technique de qualification, nous proposons Technicien(ne) de bureau et Assistant(e) pharmaceutico-technique. Enfin, nous proposons également une formation complémentaire en Officine hospitalière en 7e année.

Y a-t-il une formation spécifique que vous aimeriez mettre en avant ?

Les formations de l’enseignement qualifiant permettent aux élèves qui s’y intéressent d’obtenir à 18 ans le CESS qui ouvre les portes vers l’enseignement supérieur. Par ailleurs, ils obtiennent également un Certificat de qualification qui atteste la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice d’un profil métier spécifique et porteur avec toutes les chances d’obtenir un emploi.

Existe-t-il un projet porté par les professeurs ou les élèves dont vous aimeriez nous parler ?

Nos professeurs proposent une approche différenciée de nos élèves dès le premier degré du secondaire. Nous sommes également réputés pour la mise en place des aménagements raisonnables.

Depuis quand votre établissement est-il implanté dans la région ?

Notre école est une des plus anciennes du centre de Charleroi. En 1854, quatre Soeurs de Notre-Dame franchissent, pour la première fois, le seuil de 41, rue de Marcinelle. Notre Institut abrite son ancienneté derrière une des rares belles façades encore conservées à Charleroi : celle d’un hôtel particulier du XVIIe siècle. Les soeurs venaient de Namur puisque, fondée en France en 1804 par Mère Julie Billiart, la congrégation s’est établie dès 1807 dans la cité mosane.

Quel est votre meilleur souvenir en tant que directeur ?

Avec la collaboration de la cellule Europe du Segec, j’ai pu visiter la Finlande et son système scolaire très performant. Ce voyage a permis de transférer des pratiques au sein de mon école et en particulier au niveau du bien-être, tant des élèves que des membres du personnel enseignant.

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon directeur ?

Avoir une vision pour l’école, dans un terme de 10 ans, être fédérateur, avoir un grand sens de l’écoute, donner de sa personne, être très disponible pour les élèves, parents et enseignants, avoir le sens du compromis et de la négociation.

Si vous deviez décrire vos élèves en quelques mots, quels seraient-ils ?

Selon moi, le meilleur public de Charleroi. Les parents de nos élèves choisissent notre école pour sons sens de la discipline mais aussi pour son côté familial et accompagnant. Dès lors, nos élèves sont très respectueux et polis. De plus, l’école est enrichie par la mixité sociale de son public élèves.

Si vous deviez recevoir un futur élève dans votre établissement, que lui feriez-vous découvrir en premier ?

Les professeurs, toujours accueillants, à l’écoute, disponibles et compétents.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Toute l’infrastructure de l’IND, section secondaire, va être rénovée. La rénovation et l’aménagement des deux bâtiments nous permettront de rencontrer les défis de demain, dont le futur tronc commun.

Le mot de la fin est pour vous !

Notre plus grande richesse, ce sont nos élèves, dignes ambassadeurs de notre école qui symbolise le respect de l’autre, l’ouverture aux autres, et les compétences au service d’un monde meilleur.