La ministre des Pensions, Karine Lalieux souhaite dissocier la pension de survie et le mariage

En se basant sur des données de 2017, le Bureau du Plan a calculé que sans les pensions de survie ou de conjoint divorcé, l’écart de pension entre les hommes et les femmes atteindrait 50%. La pension moyenne des femmes ne serait que de 963 euros, contre 1.909 euros pour les hommes. En incluant ces droits dérivés, l’écart se réduirait à 24%.

C’est ce qu’a déclaré la ministre à l’occasion de la publication d’une étude du Bureau du Plan soulignant l’importance de ces droits dérivés pour réduire l’écart de pension entre les hommes et les femmes.

C’est surtout la pension de survie qui fait la différence, selon l’organisme fédéral. Cette dernière est versée au partenaire survivant et est calculée sur base de la carrière du défunt. Les partenaires doivent avoir été mariés depuis au moins un an pour en bénéficier.

Le ministre se dit «convaincue que cette protection ne peut plus être conditionnée au seul statut conjugal. La société a changé et le mariage n’est plus la norme», explique-t-elle. «La ministre souhaite que le système de pension en tienne compte. Les femmes qui ne sont pas mariées ne sont pas suffisamment protégées», souligne le cabinet de la ministre.