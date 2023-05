Rencontre avec Coralie Barbier, l’épouse de Stromae: «Il faut rester positif»

Comment va vraiment Stromae depuis qu’il a dû renoncer à sa toute dernière tournée ? « C’est à lui qu’il faut le demander », nous répond d’abord Coralie Barbier, son épouse, rencontrée à l’occasion de la sortie de nouvelle la nouvelle capsule de prêt-à-porter (« Capsule 8 ») de Mosaert. « Je ne veux pas répondre à sa place. Nous sommes des personnes à part entière. Je le laisserai répondre à cette question quand il aura envie de le faire. »

Lire aussi «Ma rémission sera plus longue que je ne l’imaginais»: Stromae annonce l’arrêt total de sa tournée «Multitude Tour»

de videos

Et d’évoquer son propre ressenti face à l’annulation du Multitude Tour. « Ça fait partie des changements que l’on peut avoir dans une carrière. Prendre soin de soi, c’est une réussite. Je n’oublie pas toutes les belles choses que nous sommes parvenus à créer pour le projet Multitude. Tout ce qu’on a vécu ces deux dernières années, c’était vraiment chouette. On a réussi à concevoir de beaux clips et à offrir un live dont on était vraiment fiers. On essaie de voir les choses de cette manière-là, en équipe. Et puis, Mosaert est un label créatif qui continue d’exister. Il faut rester positif et se concentrer sur tout le travail qui a été réalisé. »