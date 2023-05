Range Rover Sport SV : 2.500 kilos de muscle

Lancée il y a quelques mois, la troisième génération du Range Rover Sport a enfin sa version surpuissante, baptisée SV. Par rapport à la génération précédente, l’un des changements marquants est qui se sépare du « bon vieux » moteur V8 5.0 litres à compresseur d’origine Jaguar, pour adopter un autre V8 : le 4.4 litres biturbo signé BMW. Dans le nouveau Range Sport SV, il développe la bagatelle de 635 ch et 750 Nm. Ce n’est pas tout, car le système microhybride greffé au moteur peut fournir un boost temporaire, pour atteindre jusqu’à 800 Nm. Bref, le bond est spectaculaire par rapport aux 575 ch de « l’ancien » Range Sport SVR que celui-ci remplace. Et comme vous l’avez peut-être noté, il manque une lettre au nouveau. Certains spéculent donc déjà sur le fait Land Rover ajoutent ultérieurement le R manquant, avec donc encore plus de puissance.

Châssis à l’avenant

Pour gérer tout cela, les ingénieurs se sont comme jamais penchés sur le châssis. La direction est la plus directe qui ait équipé un Range Rover, et le constructeur affirme que son système de suspensions pilotées – baptisé 6D Dynamics – est tout simplement le plus avancé de la catégorie. Le Range Sport SV est par ailleurs le tout premier véhicule de production à pouvoir recevoir des jantes en carbone 23’’, et le premier de la marque à proposer des freins carbone-céramique. En ajoutant ces options au capot carbone livré en série, on réduit le poids total de 76 kilos. Certes, il en reste encore 2.485, ce qui est conséquent. Mais ça n’empêche pas l’engin d’abattre le 0-100 km/h en 3,8 secondes, et de pointer à 290 km/h. Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais ce n’est guère urgent, puisque toutes les versions « Edition One » de l’année de production 2024 sont déjà vendues.