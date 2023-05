La police lance un appel aux curieux concernant l’incendie dans les Fagnes: «Ne venez pas!»

L’incendie qui a ravagé plus de 150 hectares dans les Fagnes est toujours en cours, bien qu’il soit sous contrôle provisoire et qu’il n’y ait plus de front de flammes.

Un équilibre fragile

La cohabitation entre les visiteurs du domaine et l’écosystème est parfois compliquée. C’est le constat tiré par Simon Riguelle, directeur du centre de crise à la région Wallonne. « Le beau temps constitue en réalité un double risque pour les Fagnes. D’un côté ces conditions climatiques avec un vent soutenu et des hautes températures tendent à augmenter la taille des surfaces sèches et donc à risque. D’autre part, le beau temps signifie généralement qu’il va y avoir beaucoup plus de visiteurs dans le domaine, ce qui augmente le risque de départ d’incendie ». Rappelons également que l’incendie en cours est vraisemblablement lié à l’activité humaine.