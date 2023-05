La légendaire marque de Luxe Bugatti lance un défi complètement fou à 18 de ses clients… franchir les 400 km/h!

Parce que même un circuit de course ne suffit pas à atteindre cette vitesse en Bugatti, la marque avait choisi un point de rendez-vous exceptionnel : le Kennedy Space Center, en Floride, sur la piste de 4,8 km où atterrissaient jadis les navettes spatiales de la Nasa. Les clients étaient venus avec leur propre voiture, et surtout avec la clé spéciale fournie avec toutes les Bugatti depuis la Veyron, clé qui permet de « déverrouiller » les performances ultimes de la voiture.

de videos

Ne pas combattre

Bugatti n’a évidemment pas simplement lâché ses clients à l’assaut de l’asphalte. Ils ont préalablement reçu les conseils du pilote d’essai de la marque, comme celui de regarder encore plus loin devant que d’habitude, sachant qu’à 400 km/h, on parcourt la longueur d’un terrain de foot… en moins d’une seconde. Le conseil le plus effrayant devait être celui de « laisser faire la voiture ». À cette vitesse, elle semble en effet louvoyer sur la route. Il ne faut donc pas essayer de combattre le phénomène, qui est le signe que le système de traction intégrale fait parfaitement son job. À en juger par les images, même les plus blasés de propriétaires de voitures d’exception semblent sortir de l’expérience avec une émotion certaine…