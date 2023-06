La foule attendue ce week-end pour les Napoléoniennes de Ligny: «Avec le soleil annoncé, les préventes s’envolent»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec plus de 20 degrés annoncés, l’édition 2023 des Napoléoniennes de Ligny s’annonce déjà réussie. Les préventes pour l’événement se sont d’ailleurs emballées ces deux derniers jours. « Nous avons décidé de les prolonger jusque vendredi pour permettre aux plus de personnes d’avoir un tarif intéressant », confie Amandine Rinchard, la chargée de communication. « Nous espérons avoir autant de monde que l’année passée voire plus. Vu le soleil prévu, on peut rêver. »