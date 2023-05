Fiat Topolino, la surprise italienne

L’incroyable succès de la Citroën AMI va continuer à faire du bien à d’autres marques du groupe Stellantis. Sur certains marchés, Opel commercialise depuis plusieurs mois la Rocks-e, qui est exactement une AMI, mais avec un autre logo et quelques détails de personnalisation différents. Quand Fiat a annoncé son projet de lancer aussi une micro-voiture électrique sous le nom Topolino, on s’attendait forcément à la même démarche. Mais finalement, ce n’est pas le cas.

Estivale

Comme vous le voyez sur l’unique image publiée, la Fiat affichera son propre visage, évidemment inspiré de celui de la Fiat 500. La photo permet aussi de découvrir des enjoliveurs au style rétro, un toit enroulable en toile, et des cordelettes en guise de portière. On voit également un tableau de bord qui semble être habillé d’un joli tissu. S’agit-il d’une Topolino « normale », d’une version accessoirisée, d’une série limitée façon AMI Buggy ? Le concept de parfaite symétrie entre l’avant et l’arrière est-il le même que pour la Citroën, et qu’est-ce que ça donnera pour la face postérieure ? Sera-t-elle aussi abordable que la Française ? Autant de question dont les réponses seront connues au plus tard le 4 juillet, date de la révélation officielle de cette adorable Fiat Topolino.