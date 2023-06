Une Bubble Garden Party débarque dans les Jardins d’O à Nismes

Il y aura de l’ambiance ce week-end à Nismes. Dimanche, une nouvelle édition des Apéros Nismois aura lieu au sein du parc communal de Nismes. La veille, un tout nouveau concept sera proposé aux amateurs de musique. Il s’agira d’une Bubble Garden Party. Le concept : faire la fête entouré de canons à bulle dans un cadre idyllique. Des cadeaux seront distribués et un show lights sera proposé aux participants. Plusieurs DJ’s feront le déplacement puisque les organisateurs annoncent la présence de DJ NZO, de Master C, de Pierre Chx et de Mondello. La restauration sera quant à elle assurée par Fritapapa.

Pour découvrir ce tout nouveau concept, il faudra débourser 10 € en prévente et 14 € sur place. Les réservations peuvent se faire sur le site www.bubblegardenparty.be.