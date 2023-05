Arthur et Odille, deux Belges, attendent depuis des années l’héritage d’un frère décédé: «A notre âge, on ne devrait pas avoir à attendre aussi longtemps»

de videos

C’est là qu’ils ont appris qu’ils pouvaient hériter d’un montant de 6.050,88 euros. « Un an plus tard, nous n’avons toujours rien vu de cet héritage », commente Arthur. « On nous avait assuré à l’époque que l’argent serait déposé rapidement, mais nous commençons à le craindre. Mon mari a maintenant 84 ans et a récemment subi une intervention chirurgicale majeure. Nous pouvons bien utiliser l’argent. À notre âge, on ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps », déplore Odille.