Un nouveau projet de logement pour familles sans-abri s’ouvre à Molenbeek

Pour enrayer la spirale du sans-abrisme, offrir un logement aux personnes fragilisées par un séjour plus ou moins long à la rue est primordial pour qu’elles puissent retrouver dignité et autonomie. C’est l’objectif des programmes de relogement temporaires de longue durée, menés par le gouvernement bruxellois. Ceux-ci partent du principe que la personne sans-abri pourra plus facilement résoudre les problèmes qui l’ont amenée en rue si elle dispose d’un logement stable. En offrant un logement aux personnes sans-abri le souhaitant, ces dispositifs leur offre en fait du temps pour se reconstruire et se réinsérer progressivement dans la société car elles ne doivent plus passer leur journée à chercher un abri, de la nourriture, une douche, etc. Disposant d’une adresse, elles peuvent aussi retrouver l’accès à leurs droits sociaux. Chaque personne relogée bénéficie d’un accompagnement psychosocial adapté et individualisé pour l’aider à se reconstruire.

Aujourd’hui, plusieurs milliers de places de relogement sont mises à disposition par la Région bruxelloise, notamment dans des bâtiments inoccupés appartenant à des Sisp. Les partenariats entre Sisp, acteurs de l’occupation temporaire de Communa et associations de lutte contre le sans-abrisme se développent et se structurent progressivement. L’insertion par le logement avance grâce à ces nouveaux projets. Et petit à petit la logique de l’urgence laisse la place à la logique structurelle du relogement durable, qui comme l’a démontré une étude de l’ULB ne coûte pas plus cher.

Le projet Youyou Financé par la Cocom, à l’initiative du Ministre de l’Action sociale, Alain Maron et par Cap 48, le projet Youyou inauguré ce 31 mai accueillera 14 familles sans-abri, jusqu’en 2025. Le Logement Molenbeekois met 16 appartements inoccupés à disposition de Communa, qui coordonne le projet et assure la gestion locative: 14 pour des familles et deux comme locaux communautaires afin de favoriser les dynamiques collectives et la cohésion sociale.

Les acteurs sociaux suivants accompagnent les familles dans leurs différentes démarches tant sur le plan social qu’administratif, juridique, médical ou psychologique : L’ilot, Diogène, Pierre d’Angle, New Samu Social, SMES (projet Issue). Leur objectif est d’apporter un soutien individualisé permettant aux familles de se reconstruire et de trouver un logement pérenne. Bruss’Help apporte également son soutien en termes de coordination et d’évaluation.