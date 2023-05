Frédéric Van Pachterbeke, 39 ans, est porté disparu depuis trois semaines à Froidchapelle: la police lance un avis de recherche

Le 9 mai dernier, vers 16h30, Frédéric Van Pachterbeke, un homme âgé de 39 ans et résidant à Froidchapelle, a eu un dernier contact téléphonique avec un membre de sa famille. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Le parquet de Charleroi a demandé à la police fédérale de lancer un avis de recherche.

Dans la description, on peut lire que Frédéric mesure 1m75, est de corpulence mince, a de courts cheveux coiffés en brosse et une barbe naissante. Il porte des lunettes et souvent un bonnet.