Le procès du couple Van Eyken pour destruction de preuves reporté à septembre

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reporté une nouvelle fois, mercredi après-midi, le procès de l’ancien député Christian Van Eyken et de son épouse Sylvia Boigelot, pour destruction d’une pièce à conviction. Les débats sont désormais prévus le 27 septembre à 14h00.

Christian Van Eyken et Sylvia Boigelot avaient été inculpés en novembre de la même année pour sabotage informatique et destruction de biens d’utilité publique. Ils sont suspectés d’avoir détruit un lecteur DVD et un DVD contenant des images de caméra de vidéosurveillance lors d’une consultation de leur dossier au greffe du tribunal. Ils étaient alors prévenus dans un dossier d’assassinat, celui de Marc Dellea, l’ancien compagnon de Sylvia Boigelot.