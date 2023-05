Après le discours d’Elio Di Rupo sur l’état de la Wallonie, les Engagés regrettent l’absence «de méthode et de direction»

« Vous avez l’art de choisir les chiffres qui vous conviennent », en matière de taux d’emploi, de risque de pauvreté, de fréquentation des transports en commun ou de PIB qui augmenterait plus vite que dans les autres régions. « C’est possible que ce soit le cas en 2022 par rapport à 2021 mais sur la période 2019-2022, la part wallonne du PIB s’est réduite par rapport aux autres entités », a pointé le chef de file des centristes.

« C’est sur l’ensemble de la période qu’il faut comparer et pas choisir les chiffres les plus flatteurs. Ce discours sur l’état de la Wallonie devrait être un débat de fond et non pas une opération de marketing où l’on se félicite que tout va bien », a-t-il ajouté en regrettant par ailleurs « qu’il n’y ait pas eu une ligne, pas un mot sur la santé et le bien-être des citoyens ».