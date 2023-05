Léo, 8 ans, a été percuté de plein fouet sous les yeux de ses proches par un motard qui faisait du rodéo urbain à Beauvais: «La vision d’horreur qu’il nous reste, c’est cette moto qui arrive à vive allure et de voir le corps partir»

Les images qui défilent sur le téléphone portable de la maman font froid dans le dos. Des agrafes sur le crâne, un solide bandage autour du genou et de multiples brûlures de 3e et 4e degré sur les jambes, les bras et même dans le bas du dos. « Les seules parties qui n’ont pas été touchées sont les mains et les pieds », précise Anaïs, la mère de Léo, dans les colonnes de nos confrères du Courrier Picard.

Une trace, à elle seule, témoigne de la violence de la collision entre l’enfant et le deux-roues après le rodéo urbain à Beauvais (Oise) le 28 mai. Sur la cuisse gauche de Léo, 8 ans, les crampons du pneu de la moto sont imprimés sur sa peau, au même titre que le souvenir de l’accident dans l’esprit de ses proches.

Une scène d’horreur

Tous ont assisté à « une scène d’horreur » en direct alors qu’ils sortaient d’un déjeuner en famille dans la Zup Argentine. Le père, la mère mais aussi la sœur de la victime, âgée de 13 ans. Ils sont à peine à un mètre de l’enfant sur un secteur piéton quand l’accident se produit. « On a vu la moto arriver mais le temps qu’on comprenne, il était déjà trop tard », se souvient Anaïs. Léo est balayé par le deux-roues « en une fraction de seconde ». « La vision d’horreur qu’il nous reste, c’est cette moto qui arrive à vive allure et de voir le corps partir. Il va falloir essayer de vivre avec ça », confie la mère de famille.

La suite est tout aussi cauchemardesque pour les parents de l’enfant. « Mon fils était en sang sous la moto après avoir été traîné sur 8 mètres », poursuit la maman. Les jambes de Léo sont alors coincées sous le deux-roues, tandis que son crâne heurte le trottoir, provoquant une perte de connaissance estimée entre 5 et 10 minutes. Témoin de la scène, un riverain alerte immédiatement les secours, qui prennent rapidement en charge le jeune garçon.

Transporté en urgence à Beauvais, l’enfant est finalement transféré à Amiens en raison de son état de santé préoccupant. « Les médecins se sont rendu compte qu’il avait des saignements dans le cerveau », précise Anaïs.

Depuis, Léo fait toujours l’objet d’une scrupuleuse surveillance au sein du service de soins continus. Sous perfusion, le petit Beauvaisien est incapable de se mettre debout et même les besoins les plus sommaires lui sont impossibles.

« Quand il sortira de l’hôpital, ce sera en fauteuil roulant, le temps qu’il puisse remarcher », témoigne encore la maman.