Les parents d’Esteban, mortellement poignardé à Namur, s’expriment pour la première fois: «On ne parvient pas à réaliser…» (photos)

Plus de 6 mois après la mort de leur fils, Maria (56 ans) et Christian Soltau Diaz (58 ans) sont toujours aussi bouleversés : « On ne parvient pas à réaliser… »

Maria et Christian tentent de surmonter leur souffrance au quotidien. - JLP

Le 17 novembre dernier, galerie Wérenne à Namur, Esteban a été tué d’un coup de couteau en plein cœur donné par Arthur, son « rival amoureux ». Ce drame mettant aux prises deux jeunes de 18 ans avait ému beaucoup de Namurois.