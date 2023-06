Arrêt 59 en fête et la Gare aux fleurs de Péruwelz colorent le quartier de la gare le dimanche 4 juin

L’asbl Rond’Eau des Sources de Péruwelz organise la « Gare aux Fleurs » le jour de la fête des mères en France, soit le dimanche 4 juin, dès 8 h. L’événement rassemble, dans le quartier de gare de Péruwelz, de nombreux artisans et producteurs de fleurs et plantes à repiquer pour le jardin, de légumes et de plantes aromatiques pour le potager.

Des jeunes du Foyer de Roucourt, armés de brouettes, aideront, ceux qui le souhaitent, à transporter leurs achats jusqu’à leur voiture. La « Gare aux Fleurs » proposera également un espace dédié aux artisans locaux : cosmétiques naturels, produits de bouche de qualité, bijoux originaux et uniques, décoration pour la maison et le jardin... L’espace artisanat sera, quant à lui, ouvert de 8 h à 17 h.

La date de la « Gare aux fleurs » correspond également à l’événement « Arrêt 59 en fête ». De 9 h à 17 h, le public pourra essayer gratuitement et sans prérequis les ateliers artistiques et créatifs du centre culturel : théâtre, impro, dessin, chant, création textile, dentelle, éveil musical…

Lire aussi Michael Jones en concert pour la Sainte-Anne de Péruwelz

Au programme, en continu dès 9h : initiation et découverte pour adultes et enfants, expositions et spectacles par les participants aux ateliers, musique, bar, restauration et divertissements.