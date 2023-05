Les culpabilités d’Osama Krayem et Ali el Haddad Asufi requises par les procureurs fédéraux au procès des attentats de Bruxelles

Ce mercredi, les procureurs fédéraux Paule Somers et Bernard Michel ont poursuivi leur réquisitoire à l’encontre des accusés des attentats de Bruxelles. La veille, la culpabilité de Mohamed Abrini et d’Oussama Atar était requise. Ce mercredi, c’est au tour d’Ali el Haddad Asufi et d’Osama Krayem.

« En rejoignant à nouveau une cellule terroriste (à Bruxelles, NDLR) après avoir participé aux attentats de Paris, il a montré un engagement sans faille pour le groupe terroriste », souligne la procureure fédérale Paule Somers au sujet d’Osama Krayem. Le parquet considère qu’il est responsable de la mort des 32 victimes directes des attentats ainsi que de la mort, a posteriori, de quatre autres victimes des attaques.