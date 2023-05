Verviers ne sera pas complice des actions d’Israël

La motion vise à ne pas engager de lien ni avec l’état, ni avec des entreprises qui le soutiennent et qui auraient des liens avec la colonisation. « C’est une démarche préventive qui nous assure de ne pas être complice », précise le socialiste Malik Ben Achour qui a présenté le point. « On s’engage à ça aussi longtemps que le système d’apartheid perdurera. » Comme le rappelle le député verviétois, tout le monde n’a pas les mêmes droits en Israël ce qui est inadmissible.

Si Israël a été fondé avec les meilleures intentions du monde, actuellement ses agissements sont pour le moins contestables. Disons que l’état qu’on peut qualifier d’extrême droite ou presque persécute les Palestiniens. Les organisations spécialisées dénoncent cette situation depuis des années et crient à la violation du droit international. Verviers ne veut pas cautionner ces actions. Une motion dans ce sens a été votée ce mardi au conseil communal.

« Peut-être qu’on n’arrivera pas à changer les choses tout de suite, mais en attendant, on peut faire en sorte de ne pas être complice. » Une mesure similaire a été prise à Barcelone et à Liège.

Une mesure votée par le PTB, Ecolo, et le PS. Le chef de file des engagés Claude Orban, a voté également pour alors que le reste de son groupe s’est abstenu. Les autres groupes politiques se sont abstenus également. Si les autres groupes n’ont pas voulu s’exprimer, Nouveau Verviers a pris la parole via Romain Stoffels qui a expliqué ne pas avoir à se positionner sur des thèmes internationaux. Reste que concernant la motion de soutien aux Ouïghours et à Olivier Vandecasteele, Nouveau Verviers avait soutenu.