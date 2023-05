Action dans le centre de Bruxelles pour sensibiliser les jeunes au danger du tabac

L’événement était organisé par l’Association flamande pour la santé respiratoire et la lutte contre la tuberculose (VRGT), en collaboration notamment avec le Fonds des affections respiratoires (Fares), Bruxelles Propreté et la Commission communautaire commune.

«En Belgique, la proportion de fumeurs est passée de 19 à 13% de la population en 2023», souligne cette experte. «Mais, à Bruxelles, on constate qu’un quart (22,3%) est encore fumeur, selon les derniers chiffres de Sciensano.» Pour Anja Adriaens, ce chiffre pourrait être considérablement réduit si la tabacologie ambulatoire jouissait d’une plus grande notoriété. La recherche montre que les personnes qui arrêtent de fumer sous la direction d’un tabacologue ont jusqu’à quatre fois moins de risques de rechuter. La consultation avec ces professionnels est à moitié remboursée à Bruxelles pour les huit premières séances.

La collaboratrice de l’association flamande appelle dès lors les politiques à faire davantage connaître le travail des tabacologues et des conseils personnalisés qu’ils peuvent apporter à leurs patients. «Nous sommes très satisfaits du plan tabac du ministre Vandenbroucke, mais nous espérons également qu’il produira rapidement des résultats concrets. De nouvelles taxes sur les produits du tabac doivent également être introduites de toute urgence», plaide-t-elle.

Les variantes plus populaires

Les jeunes ne fument pas seulement du tabac et des cigarettes. Les variantes électroniques sont en effet également de plus en plus populaires. «Elles sont en vente libre sur le marché et les jeunes courent le risque de devenir dépendants de la nicotine et de finir par fumer une cigarette», prévient l’experte.

«Nous voulons aider les jeunes d’une manière ludique et non stigmatisante et les amener à réfléchir à leur comportement tabagique, car c’est à eux de prendre la décision d’arrêter de fumer. Personne ne peut les forcer à le faire», abonde la tabacologue Eline Pringels.

Lors de l’action de sensibilisation, les jeunes pouvaient notamment faire tester leur taux de CO dans le sang, recevoir des conseils sur la manière d’arrêter de fumer ou encore vivre l’expérience de ce qu’est avoir une broncho-pneumopathie chronique obstructive, autrement dit un poumon de fumeur, après 40 ans de tabagisme.